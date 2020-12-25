Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'dan Türkiye'nin aldığı CoronaVac aşısı ile ilgili ilginç açıklama /25 Aralık 2020 17:47

Brezilya'dan Türkiye'nin aldığı CoronaVac aşısı ile ilgili ilginç açıklama

CoronaVac aşısının koruma oranına ilişkin tartışma ediyor. Türkiye'nin yüzde 91,25 etkinlik oranını açıklamasından sonra, Brezilyalı yetkililerden "Bizde yüzde 90'a ulaşılmadı" açıklaması geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 91,i25 oranında etkili olduğunu söylediği Çin menşeli CoronaVac aşısının deneylerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Brezilya'dan yeni açıklama geldi. Brezilya'daki testlerin büyük bölümün yapıldığı Sao Paulo eyaletinin Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn, kendi ülkelerindeki denemelerde yüzde 90 başarı oranına ulaşılmadığını açıkladı.


CBN radyosuna konuşan Gorinchteyn, "Aşının etkisinin yüzde 50'nin ne kadar üzerinde olduğunu, yüzde 60, 70 veya 80 olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Gorinchteyn, CoronaVac aşısında kullanılan teknik göz önünde bulundurulduğunda, "Aşının etkisinin hiçbir zaman yüzde 90'a ulaşmayacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.


Sinovac şirketinin bir yetkilisi ise Bloomberg'e isim vermeden yaptığı açıklamada, CoronaVac aşısının nihai koruma oranının, Brazilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'deki test sonuçlarını birleştirerek belirleme sürecinin devam ettiğini söyledi. Bu kaynak, farklı ülkelerdeki testlerin birbirinden kısmen bağımsız ve farklı protokollere göre yapıldığını belirtti.

SİNOVAC SÖZCÜSÜ YANIT VERMEDİ

Bloomberg'ün ulaştığı Sinovac sözcüsü ise, aşının başarı oranına dair sorulara yanıt vermedi.

BAKAN KOCA "YÜZDE 91 ORANINDA BAŞARILI" DEMİŞTİ

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Butantan Enstitüsü yetkililerinin, ülkedeki Faz 3 denemelerinin sonuçlarını dün açıklaması bekleniyordu. Ancak basın toplantısı düzenleyen yetkililer, aşının yüzde 50 barajını geçtiğini söylemekler yetindi. Nihai sonuçları açıklamayı Sinovac şirketinin talebiyle, 15 gün erteledikleri bilgisini paylaştılar.


Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı basın toplantısında aşının Türkiye'deki Faz 3 denemelerinin ara değerlendirmesinde yüzde 91,25 oranında başarılı olduğunu açıklamıştı.

Brezilyalı yetkililer, dün CoronaVac aşısının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurmuştu


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