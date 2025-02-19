Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro, darbe girişimiyle suçlanıyor /19 Şubat 2025 10:53

Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro, darbe girişimiyle suçlanıyor

Brezilya Başsavcısı, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında 2022 seçim yenilgisinin ardından görevde kalmak için darbe girişiminde bulunmaktan suç duyurusunda bulundu. Başsavcı Paulo Gonet, Bolsonaro'nun iktidarda kalmak için darbe girişiminin bir parçası olarak halefi ve görevdeki Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı zehirleme planını bildiğini ve kabul ettiğini açıkladı.

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Gonet, Bolsonaro'yu 2022 seçim yenilgisinin ardından görevde kalmak için darbe girişiminde bulunmakla resmen suçladı. Söz konusu plan, aynı zamanda eski başkanın büyük düşmanlarından biri olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'nin öldürülmesini de hedefliyordu. Gonet, Bolsonaro ve diğer 33 kişinin mevcut Başkan Lula'ya karşı kaybetmelerine rağmen iktidarda kalmak için plana katıldıklarını iddia ediyor.

Gonet raporunda, "Suç örgütünün üyeleri başkanlık sarayında kurumlara saldırmayı, güçler sistemini ve demokratik düzeni yıkmayı amaçlayan ve 'Yeşil ve Sarı Hançer' uğursuz adını alan bir plan yapılandırdılar," dedi. "Plan tasarlandı ve eski başkana bilgi verildi, o da bunu kabul etti."

Geçtiğimiz kasım ayında federal polis, Gonet'e planın ayrıntılarını içeren 884 sayfalık bir rapor sundu. İddialara göre bu plan, halk arasında seçim sistemine karşı sistematik olarak güvensizlik tohumları ekmeyi, komploya yasallık görüntüsü vermek için bir kararname hazırlamayı, üst düzey askeri yetkililere plana uymaları için baskı yapmayı ve başkentte bir isyanı kışkırtmayı içeriyordu.

Yüksek Mahkeme suçlamaları inceleyecek ve iddianamenin kabul edilmesi halinde Bolsonaro yargılanacak. Öte yandan, aşırı sağcı lider suçlamaları tamamen reddediyor. Bolsonaro salı günü erken saatlerde Brasilia'daki Senato'yu ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suçlamalarla ilgili hiçbir endişem yok, sıfır," dedi. "Darbe kararnamesini gördünüz mü acaba? Görmediniz. Ben de görmedim," diye ekledi.

Bolsonaro'nun savunma ekibi suçlamaları "dehşet ve öfke" ile karşıladıklarını belirterek, eski başkanın "demokratik hukukun üstünlüğünü ya da onu destekleyen kurumları yıkmayı amaçlayan hiçbir hareketi kabul etmediğini" belirtti. Bolsonaro'nun senatör olan oğlu Flávio Bolsonaro ise X sosyal platformunda yaptığı açıklamada, iddianamenin "boş" olduğunu ve suç işlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Başsavcılığı "Lula'nın alçak çıkarlarına" hizmet etmekle suçladı.

Bolsonaro darbe girişiminde bulunmaktan ve demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaktan suçlu bulunursa, ülkenin ceza kanununa göre 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Başsavcılığa göre, el yazmaları, dijital dosyalar, elektronik tablolar ve mesaj alışverişlerine dayanan iddianameler, demokratik düzeni bozmaya yönelik bir planı ortaya koyuyor.

Brasilia'daki IDP Üniversitesi'nde ceza avukatı ve profesör olan Luis Henrique Machado, suçlamaların "tarihi" olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme'nin suçlamaları kabul etmesini ve Bolsonaro'yu önümüzdeki yılın sonundan önce yargılamasını beklediğini de sözlerine ekledi.
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