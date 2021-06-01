Brezilya'nın Sinovac deneyinden çarpıcı sonuçlar çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki 45 bin kişilik bir kasaba olan Serrana’da Çin menşeili Sinovac’ın koronavirüs aşısı denendi. Sinovac’ın aşısının, klinik testlerde beklenenden daha etkili bir şekilde Covid-19’u kontrol edebileceğini gösterdi.







Araştırma, Sao Paulo eyalet yönetimi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, toplu aşılamadan 5 hafta sonra Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 95 oranında düştüğü görüldü.





Semptomatik vakaları yüzde 80, hastaneye yatışları ise yüzde 86 oranında önlediği belirtildi.





Bloomberg’in haberine göre, kasaba sakinlerinin yaklaşık yüzde 75'i tam aşılıydı; hedef yetişkin popülasyonun 95'inin aşının her iki dozunu aldığı aktarıldı.



