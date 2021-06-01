Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'nın Sinovac deneyinden çarpıcı sonuçlar çıktı /01 Haziran 2021 12:46

Brezilya'nın Sinovac deneyinden çarpıcı sonuçlar çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki bir kasabada, Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı denedi. 45 bin kişi yaşadığı kasabadan Çin aşısıyla ilgili çok dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

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Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki 45 bin kişilik bir kasaba olan Serrana’da Çin menşeili Sinovac’ın koronavirüs aşısı denendi. Sinovac’ın aşısının, klinik testlerde beklenenden daha etkili bir şekilde Covid-19’u kontrol edebileceğini gösterdi.

Araştırma, Sao Paulo eyalet yönetimi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, toplu aşılamadan 5 hafta sonra Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 95 oranında düştüğü görüldü.  

Semptomatik vakaları yüzde 80, hastaneye yatışları ise yüzde 86 oranında önlediği belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre, kasaba sakinlerinin yaklaşık yüzde 75'i tam aşılıydı; hedef yetişkin popülasyonun 95'inin aşının her iki dozunu aldığı aktarıldı.

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