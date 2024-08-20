BRICS’e yeni bir üye geliyor: Azerbaycan

Bu gelişme, BRICS’in resmi sosyal medya hesabından duyuruldu ve bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın bir araya gelerek oluşturduğu ekonomik bir işbirliği grubu olarak 2009 yılında kuruldu. Bu grup, dünyanın en büyük gelişmekte olan ekonomilerini bir araya getirerek, küresel ekonomide daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.



BRICS’in kuruluş amacı, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini artırmak ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetimdeki rolünü güçlendirmektir.



Üye ülkeler, hem kendi aralarındaki ticari ilişkileri güçlendirmekte hem de dünya genelindeki diğer gelişmekte olan ekonomilere destek olmaktadır.



Grubun en önemli faaliyetlerinden biri, BRICS Kalkınma Bankası’nın kurulması oldu. Bu banka, altyapı projelerini finanse etmek ve üye ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Ayrıca, üye ülkeler arasında döviz rezervlerinin kullanılmasını kolaylaştıran bir mekanizma da oluşturulmuştur.