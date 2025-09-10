Samanyolu Haber /Dünya / BRICS liderlerinden ABD’ye ortak tavır! /10 Eylül 2025 10:17

BRICS liderlerinden ABD’ye ortak tavır!

BRICS ülke liderleri olağanüstü çevrimiçi toplantıda ABD’nin tarife önlemlerine karşı ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Olağanüstü  90 dakikalık topalntıda ABD’nin tarife önlemlerine karşı ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıya Soçi’den video konferans yoluyla katıldı.

Zirve, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın girişimiyle düzenlendi. Toplantının ana gündem maddeleri, çok kutuplu dünya düzenine yönelik tehditler ve ABD’nin tarife ve yaptırımlarına karşı BRICS’in ortak yanıtı olarak belirlendi. Lula, BRICS ülkelerinin ekonomik işbirliğini artırmak ve ABD’nin korumacı politikalarına karşı ortak bir tutum geliştirmek için bir araya gelmesini sağladı.

ABD’nin Tarife ve Yaptırımlarına Karşı Ortak Yanıt

Zirvede, ABD’nin BRICS ülkelerine yönelik tarife ve yaptırımlarına karşı ortak bir yanıt geliştirilmesi konusu ele alındı. Özellikle, Donald Trump yönetiminin Brezilya’dan ithal edilen ürünlere %50 gümrük vergisi uygulaması, BRICS ülkelerinin ekonomik işbirliğini güçlendirme ve alternatif ticaret yollarını araştırma ihtiyacını doğurdu. Lula, ABD’nin korumacı politikalarının BRICS ülkelerinin ekonomik büyümesini engellediğini vurgulayarak, açık ve adil bir küresel ekonomik sistemin savunulması çağrısında bulundu.

BRICS liderlerinin olağanüstü zirvesi, ABD’nin ekonomik ve siyasi baskılarına karşı ortak bir tutum geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Toplantıda, çok kutuplu dünya düzeninin korunması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı. BRICS’in genişlemesi ve yeni üyelerin katılması, örgütün küresel etkisini artırırken, ABD’nin korumacı politikalarına karşı alternatif ekonomik modellerin geliştirilmesi konusunda işbirliği fırsatları sundu.
