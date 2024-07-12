BRICS parlamentosu gündemde

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in dünya çapındaki otoritesinin ve nüfuzunun güçlendiğini ve gelecekte tam teşekküllü bir BRICS parlamentosunun kurulma ihtimaline dönüşebileceğini söyledi.

Putin, “BRICS’in henüz kurumsallaşmış bir parlamenter yapısı yok ancak gelecekte bu fikrin mutlaka hayata geçeceğine inanıyorum.” dedi. Putin, örgütün Parlamento Forumu'nda, bu tür toplantıların örgüt ülkeleri arasında güven, karşılıklı destek ve özgür diyaloğun bir örneği olduğunu şimdiden kanıtladığını da sözlerine ekledi.Putin konuşmasında, Rusya'nın mevcut başkanlığının ana hedefinin, birliğin tüm katılımcılarının ilerici gelişimi için uygun koşullar yaratmak olduğunu belirtti.Rusya BRICS'e 2024 yılında başkanlık ediyor. Başlangıçta BRICS, Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeriyordu. Bu yıl 1 Ocak'tan itibaren Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE örgüte katıldı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, haziran ayında aralarında Tayland ve Malezya'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkenin BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.