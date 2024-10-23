Samanyolu Haber /Dünya / BRICS ülkeleri ulusal para birimleriyle ödemeye odaklandı /23 Ekim 2024 11:44

BRICS ülkeleri ulusal para birimleriyle ödemeye odaklandı

BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff üye ülkelerin ulusal para birimleriyle finanse edilmesine verdikleri önemi vurguladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Dilma Rousseff, BRICS bünyesindeki ülkelerin özellikle Küresel Güney‘deki gelişmekte olan ülkelerin büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyduğunu, ancak mevcut finansman koşullarının zorlu olduğunu belirtti.

BRICS’in bugüne kadar önemli projelere büyük ölçekli finansman sağladığını ifade eden Rousseff, bu desteklerin Küresel Güney’in ihtiyaçları karşısında yeterli olmadığını da dile getirdi.

Jeopolitik riskleri azaltma ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme fırsatı sunuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16. BRICS Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticaretteki payını artırmanın, jeopolitik riskleri azaltma ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme fırsatını sunduğunu vurguladı.

Zirvenin açılışında BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff ile bir araya gelen Putin, ekonomik kalkınmanın siyasetten bağımsız hale getirilmesi gerektiğini belirterek, ulusal para birimlerinin kullanımıyla BRICS ülkelerinin mali bağımsızlıklarını artırabileceklerini ifade etti.

Putin, Yeni Kalkınma Bankası’nın 2018’den bu yana 33 milyar dolar değerinde 100 projeyi finanse ettiğini ve Rousseff’in son bir yıldaki çalışmalarını övgüyle karşıladığını söyledi. BRICS Zirvesi’nde bankanın aktif bir rol oynamasını beklediklerini belirten Putin, ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin önemini bir kez daha vurguladı.
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