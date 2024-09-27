Samanyolu Haber /Dünya / BRICS ülkelerinden ödeme sistemi hamlesi! /27 Eylül 2024 09:29

BRICS ülkelerinden ödeme sistemi hamlesi!

BRICS ülkeleri arasında bağımsız bir ödeme sistemi oluşturma üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Enerji Haftası forumunun genel kurul toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamaya göre, BRICS ülkeleri arasında bağımsız bir ödeme sistemi üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Putin, Rusya’nın ihracat ödemelerinde yaşadığı zorlukların yavaş yavaş aşıldığını belirtirken, birçok yabancı ortağın ulusal para birimleriyle ticaret yapmaya ilgi gösterdiğini vurguladı.

Putin, BRICS ülkelerinin uluslararası ticaretin tümüne hizmet edecek bağımsız bir ödeme sistemine olan ihtiyacını dile getirirken, bu mekanizmanın Batı yaptırımları ve finansal kısıtlamalarına karşı bir çözüm olabileceğini söyledi. Batı’nın enerji piyasalarında haksız rekabeti artırmak için insan hakları ve yaptırımları kullandığını ifade eden Putin, BRICS ülkelerinin bu baskılara karşı finansal egemenliklerini güçlendirmek için adımlar attığını belirtti.

BRICS’in finansal sisteminde öne çıkan projeler

BRICS’in Kazan’daki zirvesinde ele alınacak finansal sistemde şu detaylar bulunuyor:

BRICS ülkeleri arasında kullanılabilecek bir ortak hesap birimi; 
BRICS ülkelerinin dijital para birimleriyle uluslararası ödemelerde kullanılacak bir platform; 
BRICS içi ticarette bağımsız bir ödeme sistemi;
Uluslararası işlemlerde takas sürecini yönetecek bir mekanizma;
Finansal işlemleri güvence altına alacak sigorta sistemi;
BRICS ülkelerinin finansal faaliyetlerini değerlendirecek bağımsız bir derecelendirme sistemi.

Bu adımlar, BRICS ülkelerinin küresel ticarette Batı’nın etkisinden daha bağımsız hareket etme arzusunu yansıtıyor ve küresel finansal sistemde çok kutuplu bir yapı yaratma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor.
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