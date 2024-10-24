BRICS Zirvesi kapsamında Putin ve Erdoğan bir araya geldi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Türkiye'de meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini ileterek Rusya'nın bu tür eylemleri kınadığını vurgulayan Putin, “Sebebi her ne olursa olsun bu türden her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.





Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıdığını söyleyen Putin, “Rusya-Türkiye münasebetleri, çeşitli alanlarda uzun yıllar ile ortaklık işbirliği deneyimine dayanan iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşımaktadır” dedi.





Putin’in doğalgaz merkezi vurgusu!





Putin, Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ülkelerin gaz merkezi kurmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.





“Rusya, Türkiye’nin güvenilir, kendini kanıtlamış doğal gaz tedarikçisidir. TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarıyla geçen yıl 20.5 milyar metreküp ihracat yapıldı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Türkiye'de uluslararası gaz dağıtım merkezi kurma girişimimizin hayata geçmesi için hazırlıklar devam ediyor. Bunun öncelikle daha dengeli fiyatlandırma mekanizmaları sayesinde bölgenin enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğine inanıyorum."





Erdoğan ile düzenli temaslarını sürdürdüğünü ve bu diyaloğa değer verdiğini söyleyen Putin, “İkili ve uluslararası gündemin güncel konuları ile ilgili düzenli olarak diyalog sürdürüyoruz. İki ülkenin bir gaz merkezi oluşturulması için çalışmaya devam ettiğini” söyledi.





“Türkiye’nin birlik ile yakın işbirliği kurmak istediğini biliyorum. Avrasya kıtasının doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesini ve özel jeopolitik rolünü dikkate alarak, burada önemli perspektifler görüyoruz” diye konuşan Putin, Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki problemlerin çözümüne ilişkin pozisyonlarının birbirine çok yakın olduğunu söyledi, Erdoğan ile Suriye ve Transkafkasya'daki durumu ele alacaklarını belirtti.





Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliginin dinamik bir şekilde geliştiğini ve ticaretin 8 ayda yüzde 6 arttığını söyledi. “Geçen yıl ticaret hacmi 55.4 milyar dolar gibi etkileyici bir rakama ulaştı. Bu yılın Ocak-Ağutos dönemi sonunda bu rakam yüzde 6.2 daha arttı” diyen Putin, Rusların Türkiye'ye gelen turist sayısında ilk sırada yer aldığını hatırlattı.





Putin "İkili ilişkilerimizde turizm alanı geleneksel olarak özel bir yere sahiptir. 2023 yılında 6.3 milyon Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ederek bir önceki yıla göre yüzde 20.7'lik rekor bir artış kaydetmiştir. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 4.6'lık bir artışla 4.5 milyondan fazla kişi Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bu göstergelere göre Rusya, Türkiye'de birinci sırada yer alıyor" dedi.





Erdoğan yine Putin’i davet etti





Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum" ifadelerini kullandı.





Iki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."