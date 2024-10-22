Samanyolu Haber /Dünya / BRICS Zirvesi Kazan’da başlıyor; küresel meseleler görüşülecek /22 Ekim 2024 17:31

BRICS Zirvesi Kazan’da başlıyor; küresel meseleler görüşülecek

BRICS Zirvesi, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda ülke temsilcisinin katılımıyla Rusya’nın Kazan şehrinde başladı.

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Dönem başkanlığını Rusya’nın yaptığı BRICS liderler zirvesi bu sene 16. kez toplanıyor ve 36 ülkenin temsilcileri bulunuyor.

Zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın yanı sıra, 1 Ocak 2024 itibarıyla gruba katılan Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya da yer alıyor. Zirvede, 22'si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek.

Zirve, BRICS ülkelerinin ekonomik ve jeopolitik gündemini tartışmak için önemli bir platform sağlıyor. Bu sene ana tema, “Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi” olarak belirlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin bu doğrultuda attığı adımları detaylandırıyor. Özellikle, BRICS’in ulusal para birimleriyle ticaret ve dijital ödeme platformu konularında somut adımlar atılması bekleniyor.

Zirvenin önemli gündem maddeleri şunlar:

1.  BRICS Dijital Ödeme Sistemi: Ulusal para birimleriyle ticareti mümkün kılacak bu yeni sistemin duyurulması bekleniyor. Bu sistem, Batılı yaptırımların olası etkilerini azaltmayı hedefliyor.

2.  BRICS’e Yeni Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Cezayir ve Tayland gibi birçok ülke BRICS’e katılmak için başvuruda bulundu. Zirve bu başvuruların değerlendirileceği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

3.  İkili Görüşmeler: Zirve boyunca Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve birçok liderle ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerde, Ukrayna krizi, Suriye ve Filistin meseleleri gibi önemli konular ele alınacak.
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