Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İstanbul'da gözaltında

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil'in İstanbul Yeni Havalimanı'nda gözaltına alındı.





Erbil'in ikinci kez havalimanında sorguya çekildiği ve gözaltına alındığı ifade edildi.







Britanya Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil





Federasyon yetkilileri, "Maraş katliamını lanetlemek ve vahşice katledilen canlarımızı anmak suç değil, onurdur. Bu hukuk dışı faşizan ve keyfi baskı ve gözaltılar Aleviler'i yıldıramaz. Britanya Alevi Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil, derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.