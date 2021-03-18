Samanyolu Haber /Dünya / Britanya Başbakanı Boris Johnson AstraZeneca aşısı yaptıracak /18 Mart 2021 23:23

Britanya Başbakanı Boris Johnson AstraZeneca aşısı yaptıracak

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın, bir süredir tartışmaların odağında olan ve yan etkisi nedeniyle bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracağı belirtildi.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının güvenli olduğunu ve kendisin de yarın bu aşıdan yaptıracağını söyledi.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun her hafta Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin verileri incelediğini kaydederek, aşı yaptırmamanın yaptırmaktan daha riskli olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Covid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli" dedi. 

Kendisinin de yarın aşı olacağını açıklayan İngiliz Başbakan, "Aşı olacağım merkezde şu anda ilk dozunu olanlara Oxford-AstraZeneca aşısı yapılıyor. Ben de bu aşıdan yaptıracağım" diye konuştu.
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