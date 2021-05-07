Britanya Başbakanı Boris Johnson'a yerel seçim morali

Brexit şampiyonu Britanya Başbakanı Boris Johnson dün düzenlenen seçimlerde Kırmızı Duvar'a bir balyoz daha indirdi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kalelerinden Hartlepool'dan 1974'te seçim bölgesi haline gelmesinden beri ilk kez Muhafazakar Partili milletvekili çıktı.





Britanya'nın İngiltere bölgesinde yerel yönetimler, Galler ve İskoçya bölgelerinde özerk yönetimler seçimlerine ilaveten İngiltere'nin Hartlepool milletvekilliği için düzenlenen ara seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti zafer kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin kalelerinden Hartlepool'da 1974'te seçim bölgesi haline gelmesinden beri ilk kez Muhafazakar Partili milletvekili çıktı.





İşçi Partisi'nin Kuzey İngiltere'deki kaleleri için kullanılan bir terim olan Kırmızı Duvar'ı 2019'daki Brexit soslu genel seçimlerde yıkarak bu bölgelerde bir dizi milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti (Tory), böylece seriye Hartlepool'u da ekledi.





Tory adayı Jill Mortimer, oyların yüzde 51.88'ini alarak İşçi Partili rakibi Paul Williams'ı geride bıraktı. 15 bin 529 oy toplayan Mortimer, 8 bin oy alan 589 Williams'a 7 bin oyluk fark attı.





Hartlepool'un yarım asırdır seçtiği ilk Tory vekili, 'tarihi zafer' konuşmasında, "İşçi Partisi çok uzun bir süredir Hartlepool'u çantada keklik gördü" diyerek, 'bölge halkının İşçi Partisi politikalarına yeter dediğini ve değişim zamanının geldiğini net biçimde gösterdiğini' dile getirdi.





Tory, Kırmızı Duvar'daki yerel yönetimleri de kazanıp kazanmadığını görmek için diğer seçim sonuçlarının gelmesi beklerken, İşçi Partisi milletvekili Richard Burgon, Hartlepool milletvekilliğini kaybetmelerini 'inanılmaz hayal kırıklığı' diye niteledi. "Kazanmamız gereken yerlerde geriye gidiyoruz" diyen Burgon, İşçi Partisi liderliğine derhal yön değişikliğine gitme çağrısı yapıp "Buna, manifestomuzda, seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun oy verdiği popüler politikaları desteklemekle başlamalı" tavsiyesinde bulundu.



