Samanyolu Haber /Gündem / Britanya basını: Erdoğan seçilince Avrupa rahat nefes aldı /30 Mayıs 2023 11:15

Britanya basını: Erdoğan seçilince Avrupa rahat nefes aldı

Britanya merkezli gazete Telegraph, cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ‘Avrupa rahat bir nefes aldı’ başlığıyla manşete taşıdı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turununun geçici sonuçlarına göre Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Britanya merkezli Telegraph, seçim sonuçlarını ‘Avrupa derin bir nefes aldı’ başlığıyla manşete taşıdı.

‘Hiçbiri bunu kabul etmeyecek ama…’
Rusya-Türkiye ilişkilerine ve Türkiye’nin sığınmacıları kabul etmesine değinilen haberde şu ifadeler yer alıyor:

*Hiçbiri bunu asla kabul etmeyecek ama Avrupalı liderler, Tayyip Erdoğan yeniden seçildiği için rahat bir nefes alacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi Batı’ya yaklaştırma sözü vermişti. Ancak çok az Avrupalı lider yirmi yıllık Erdoğan iktidarından sonra Türkiye’yi aralarına kabul ederdi.


*Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi sonuçları beklemeden Erdoğan’ı tebrik etti. Sadece Katar emiri, Orban’dan daha hızlıydı. Avrupa Birliği’nde pek çok düşmanı olan Orban, Erdoğan’ı bir müttefik ve rol model olarak görüyor. Diğer Avrupalı liderler bariz şekilde ‘tebrik konusunda’ daha yavaştı.

‘Erdoğan değerli bir arabulucu’
*Çoğu NATO üyesinin aksine Türkiye, Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Rusya’yı yaptırımlarla vurmadı. Ancak Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl taşımasını sağlamak için Putin ve Zelenski’yle bir anlaşma yapan Erdoğan’dı. Erdoğan değerli bir arabulucu rolü üstleniyor. Kılıçdaroğlu, Rusya’ya sırtını döneceğini söylüyordu.

‘Avrupa kültür savaşına girecekti’
*Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kurduğu otoriter rejimini tersine çevirme ve Avrupa normlarına çok daha yakın bir parlamenter demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dönme sözü vermişti. Ancak Türkiye’nin uzun süredir askıya alınan AB üyelik sürecini yeniden canlandırma planları, Avrupa’da zar zor gizlenen bir korkuyla karşılanacaktı. Basit bir vize serbestisi bile, ana akım politikacılar Avrupa kültürünün ‘İslamlaştırılması’ üzerine kültür savaşına girecekti.


‘Erdoğan kendini çok faydalı kıldı’
*Avrupa Birliği, demokratik değerler ve insan hakları hakkında güzel şeyler söylüyor. Ancak 2015 sığınmacı krizi sırasında Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması için Erdoğan’a büyük paralar ödemekte sorun yaşamadı. Türkiye ayrıca, daha fazla nakit karşılığında Akdeniz’den yasa dışı geçiş yapan sığınmacıları geri almayı da kabul etti. Erdoğan’ı beğenmek imkansız olabilir ama kendini çok faydalı kıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Britanya basını: Erdoğan seçilince Avrupa rahat nefes aldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:39