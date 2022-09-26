Britanya Merkez Bankası’ndan yeni 'faiz' açıklaması

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle yükselişe geçen enflasyon rakamları birçok ülkede hayatı daha pahalı bir hale getirdi.





Bu ortamda ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybeymeye başladı. Bu para birimlerinden birisi de İngiliz Sterlini.





Sterlin'de yaşanan değer kaybının ardından ise Britanya Merkez Bankası yönetiminden yeni bir faiz açıklaması geldiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Britanya Merkez Bankası (BoE), finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirterek, Para Politikası Kurulu’nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini duyurdu. Britanya Merkez Bankası (BoE), finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirterek, Para Politikası Kurulu’nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini duyurdu.

Bankanın internet sitesinde yer alan BoE Başkanı Andrew Bailey’in açıklamasında, bankanın, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiği kaydedildi.Geçen haftalarda Britanya hükümetinin bir dizi önemli duyuru yayınladığı hatırlatılan açıklamada, “Hükümetin Enerji Fiyat Garantisi, (hanehalkı enerji faturalarının iki yıl boyunca sabit tutulması) enflasyondaki kısa vadeli zirveyi (beklenen zirve seviyeyi) azaltacaktır” dendi.Britanya hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye olan bağlılığının olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: “Para politikasının rolü, orta vadede daha fazla enflasyona yol açacak şekilde talebin arzın önüne geçmemesini sağlamaktır. Daha önce Para Politikası Kurulu’nun açıkça belirttiği gibi Kurul, bir sonraki planlanmış toplantısında hükümetin açıklamalarının talep ve enflasyon üzerindeki etkisi ve sterlindeki düşüşün tam bir değerlendirmesini yapacak ve buna göre hareket edecektir. Para Politikası Kurulu, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir.”