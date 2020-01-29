Samanyolu Haber /Gündem / British Airways Çin'e uçuşları durdurdu /29 Ocak 2020 12:07

British Airways Çin'e uçuşları durdurdu

İngiliz British Airways koronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurma kararı aldı. Endonezyalı Lion Air de uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten ölenlerin sayısı artarken bazı hava yolu şirketlerinden hastalığın yayılmasının engellenmesi için Çin'e uçuşları durdurma kararı geldi.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways koronavirüs nedeniyle Çin'e ve Çin'den bütün uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Havayolu bu kararın İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan seyahat tavsiyesi üzerine alındığını belirtti. British Airways Şanghay ve Pekin'e uçuyor.

British Airways'in kararı dün Rus hava yolu Urals Airline'ın Çinli turistlerin gözdesi olan Paris ve Roma gibi destinasyonlara uçuşlarını durdurması sonrasında geldi.

Endonezyalı Lion Air de Çin'e ve Çin'den 1 Şubat itibariyle tüm uçuşlarını durdurduğunu duyurdu. Çin'de 15 şehre uçan Lion Air birçok uçuşun bu karardan etkileneceğini açıkladı.

Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 132'yi bulduğunu ve virüsün 6 bin kişiye bulaştığını açıkladı. Virüsün şu ana kadar 15 ülkeye yayıldığı bildirildi.
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