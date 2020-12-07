“Broken Lives, Silenced Turkey” programına destek

“Broken Lives, Silenced Turkey (Parçalanmış Hayatlar, Susturulmuş Türkiye)” adıyla sunulan programda Türkiye ve dışında hizmet hareketine yapılan zulümler konu edildi. Üç çocuğu ve eşini Türkiyedeki zulümden kaçarken Meriçin soğuk sularına emanet eden Murat Akçabay’ın hüzünlü hikayesi dinleyicileri gözyaşlarına boğdu. Avrupanın bir ülkesinde tekrar hayata tutunan Murat Akçabay’ın “bize bu zulmü yapanlar dahil, kimsenin böyle bir zulme maruz kalmasını istemem” sözü, kendi şahsında hizmet gönüllülerinin ne kadar alicenap olduklarını göstermesi adına çok etkileyici idi. Adaletin tecellisi için sonuna kadar mücadele edeceği ve zalimlerden hesap soracağını ifade etmesi ise, yine yüzbinlerce mağdura yol gösterici nitelikte iyi bir örnek oldu.





Program sunucusu, Dünya Dinler Parlementosu eski Başkanı, Rahip, Dirk Ficca, hizmet hareketi ile ilgili kısa bir tanıtım yapıp TR’deki durumu özetledikten sonra, geçen yıl Hizmet ve Fethullah Gülen ile ilgili kitabı (Fethullah Gülen: A life of Hizmet) yayınlanan Jon Pahl ile hizmet hareketi hakkında güzel ve kapsamlı bir söyleşi yaptı. United Lutheran Seminary’de Professor olan Dr. Jon Pahl, kitabının kısa bir özetini verirken, aynı zamanda hizmet hareketini, Fethullah Gülen’i ve tüm dünyada hizmet faaliyetlerini detaylı bir şekilde anlattı.





Söyleşinin ardından sunucu Dirk Ficca, California State University Din Çalışmaları bölümünde Profesör olan Dr. Sophia Pandya ve Jewish United Fund of Metropolitan Chicago’da üst düzey danışman olan Aaron Cohen ile hizmet hareketi hakkında birlikte sohbet ettiler. Sophia hanım Yunanistan’daki hizmet gönüllüleri ile yaptığı görüşmeleri anlatırken aynı zamanda Yunanistan hükümetinin mağdur mültecileri TR’ye geri itmemesi gerektiğini vurguladı. Aaron Cohen hizmet gönüllüleri ile olan diyaloglarını anlatırken, kendilerinin ne kadar hoşgörü, diyalog ve insanlık için çalıştıklarına vurgu yaptı.





Programda Murat Akçabay ile röportaj yapan Huddled Masses direktörü Dr. Ali Yurtsever, bu programların devam edeceğini ve TR’deki zulmün tüm dünyaya duyurulması ve zulümlerin bitmesine katkıda bulunmak için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti. Canlı yayın boyunca 5 kitadan 2600 kadar izleyicinin katıldığı program, yayın esnasında katılımcıların maddi, manevi samimi destekleri ve katkılarına sahne oldu. Bu yayınların devamını ve mağdurlara yardım etmek isteyenler huddledm.org sitesinde donate kısmından yardımlarını ulaştırabilirler







