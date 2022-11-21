Samanyolu Haber /Dünya / Bruce Lee’nin ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı /21 Kasım 2022 18:34

Bruce Lee’nin ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar 50 yıl sonra bulundu. Buan göre, Bruce Lee'nin aşırı su içmekten ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor...

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Hong Kong asıllı ABD’li aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee, 20 Temmuz 1973’te 32 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

O yıllarda yapılan otopsi sonucu Bruce’un beyin şişmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve buna Equagesic adlı ağrı kesiciyi kullanması gösteriliyordu.

Şimdi ise yapılan yeni araştırmalar, Hollywood efsanesi Lee’nin hiponatremiden ölmüş olabileceğini ortaya koyarken, Klinik Böbrek Dergisi’nde uzmanlardan oluşan bir ekip, “Başka bir deyişle, böbreğin fazla suyu atamamasının Bruce Lee’yi öldürdüğünü düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BÖBREKLERİ FAZLA SUYU KALDIRAMADI’
Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının imza attığı araştırmada, beyin ödeminin sebebinin kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma (hiponatremi) olabileceği yazıldı.

Yani doktorlar, Lee’nin ölmeden önce esrar ve su içtiğini göz önüne aldığında tükettiği suyun böbrekleri için fazla gelmiş olabileceğini buldu. Bu durumun ise beyinde ödeme neden olduğu aktarıldı. Zira beyin ödemi, kandaki sodyum yoğunluğundaki azalmayla ilişkilendirildi. Lee’nin beyni öldüğünde bin 575 gram gelmişti. Normalde bin 400 gram olması gerekiyordu.

‘SIVI BAZLI DİYET YAPMIŞTI’
Lee’nin eşi Linda, Bruce’un ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti yaptığını açıkladı. Bu açıklamanın da uzmanların teorisini destekler nitelikte olması dikkat çekti.

Uzmanlar, araştırma sonucu, ‘Bruce Lee’nin belirli bir böbrek fonksiyon bozukluğu biçiminden öldüğü’ üzerinde durduklarını açıkladı.

Bu sonuçlar, Lee’nin ölümünün 50 yıllık gizemi çözmüş gibi görünse de halen bazı kişiler onun Çinli gangsterler tarafından öldürüldüğünü hatta kıskanç bir sevgili tarafından zehirlendiğini savunuyor. Güneş ve sıcak çarpmasından öldüğü de teoriler arasında yer alıyor…
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