Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel’de 4 ülke acil Türkiye toplantısı istedi /07 Ocak 2020 21:18

Brüksel’de 4 ülke acil Türkiye toplantısı istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini kınadı.Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’nin dışişleri bakanları Salı günü Brüksel’de İran ve Libya ile ilgili son gelişmeleri görüştü.

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 Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile Libya arasındaki gelişmelere değinerek, Ankara’nın asker göndermesini kınadı. Josep Borrell “Libya’ya asker gönderme kararını doğru bulmuyoruz, bu durum endişelerimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.

“DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ”

Euronews’te yer alan habere göre Borrell, Türk yetkililer ile sürekli irtibat halinde olduklarını, duruma çözüm aradıklarını ifade etti. Libya konusunda ateşkes talep ettikleri söyleyen Borrell, diplomatik çözüm arayışında olduklarını belirterek önümüzdeki günlerde de görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Libya krizine askeri çözüm olmadığını söyleyen Borrell bölgenin istikrarsızlaşabileceğini ve terör riskinin artabileceğini ifade etti.

“DIŞ MÜDAHALE, KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Yapılan yazılı açıklamada ise, “Uluslararası toplum Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu kararına kesinlikle saygı göstermeli ve bunu uygulamalı. Dış müdahale, krizi derinleştiriyor. 

Libya’nın yabancı asker yardımına ihtiyaç duyması bölgenin istikrarını tehlikeye sokabilir. Libya’daki yetkililerin BM liderliğindeki çabaları içtenlikle kucaklamalarını ve müzakere masasına dönmelerini istiyoruz.” denildi.

LİBYA’DA İNSANİ KRİZ DERİNLEŞEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk askerlerinin Libya’ya intikal etmeye başladığını söylerken Avrupalı yetkililer bölgede dengelerin bozulmasından ve insani krizin derinleşmesinden endişe duyuyor.





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