Brüksel’de on binler sokağa çıktı, uçuşlar iptal edildi













Sendikalar, “daha uzun ve daha yoğun çalış” anlayışıyla simgelenen hükümet politikalarına, emeklilik maaşlarındaki kesintilere, işsizlik ödeneklerinin azaltılmasına, gece çalışma kurallarının esnetilmesine ve sosyal harcamalardaki kısıntılara tepki gösteriyor. Hükümetin yeni endeks artışı planı da tepkilerin odağında.Sabah saatlerinden itibaren Brüksel kent merkezinde toplanan kalabalık, Rogier Meydanı’ndan Midi Garı’na doğru yürüyüşe geçti. Polis kaynaklarına göre katılım 80 bin kişi civarındayken, FGTB sendikası bu sayının 140 bini aştığını ve “tarihi bir katılım” yaşandığını duyurdu.Gösteriler nedeniyle Brüksel’in neredeyse tüm ana arterleri trafiğe kapandı. STIB, TEC ve De Lijn toplu taşıma operatörlerinin büyük kısmı hizmet veremedi. Metro, tramvay ve otobüs hatlarının çoğu tamamen durdu. Şehirde çöp toplama hizmetleri, idari işler ve kamu kurumları da greve katıldı.Brüksel Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, güvenlik kontrollerini yürüten özel firmanın iş bırakması sonucu uçuşların yaklaşık yarısının iptal edildiği, terminaldeki operasyonların “minimum seviyede” sürdüğü bildirildi. Ülkenin ikinci büyük havalimanı olan Charleroi’de ise tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı.Göstericiler, hükümetin sosyal haklarda geriye gidiş anlamına gelen reformlarına karşı “Yeter artık” sloganları attı. Pacheco bölgesinde bazı maskeli grupların polise taş attığı, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi. Olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birkaç kişi gözaltına alındı.Brüksel sokakları gün boyu kırmızı, mavi ve yeşil sendika flamalarıyla doldu. Kamu binalarının önünde “Satın alma gücümüzü geri istiyoruz” ve “Sosyal devlet yok olamaz” pankartları taşındı.FGTB Başkanı Thierry Bodson, Kuzey Garı yakınında toplanan kalabalığa seslenerek kararlılık mesajı verdi:“Bir yıl önce de buradaydık, yine ‘hayır’ demek için geldik. Yorgunluğa ve tehditlere rağmen direndiniz. Bugün burada sadece sendikalar değil, toplumun tamamı var. Bu hükümetin göründüğü kadar sağlam olmadığını biliyoruz.”Bodson, 45 sivil toplum kuruluşunun da hareketi desteklediğini belirterek, “Arizona hükümetine karşı mücadele bir günün değil, bir kuşağın mücadelesidir. Ebeveynlerimizin yıllarca inşa ettiği sosyal hakları altı ayda yıkmalarına izin vermeyeceğiz.” dedi.Yıl sonunda emekliye ayrılması beklenen Bodson, hükümete “sıfır not” verdi ve “Eğer bu hükümet vereceğimiz darbe ile düşerse, kimse ağlamayacak. Ama biz barışçıl kalacağız, çünkü gücümüz onurumuzdur.” ifadelerini kullandı.Protestoların merkezinde, hükümetin yaklaşık 10 milyar avroluk tasarruf hedefi ve NATO’nun yeniden silahlanma planına paralel olarak savunma bütçesini artırma kararı bulunuyor. Sendikalar, bu politikaların bedelinin çalışanlara ve düşük gelirli kesimlere yüklendiğini, ekonomik dengenin “adaletsiz biçimde” bozulduğunu savunuyor.Sendika liderleri, eylemlerin önümüzdeki haftalarda ülke genelinde yayılacağını ve “hükümeti geri adım atmaya zorlayacak bir direniş hattı” oluşturacaklarını açıkladı.