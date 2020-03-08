Samanyolu Haber /Gündem / Brüksel’den ‘8 Mart’ çağrısı: Türkiye cezaevlerindeki binlerce kadın ve çocuğu bırakın /08 Mart 2020 21:33

Brüksel’den ‘8 Mart’ çağrısı: Türkiye cezaevlerindeki binlerce kadın ve çocuğu bırakın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde programlar düzenlendi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen programda Türkiye’de yaşanan sosyal soykırım ve kadınların ve çocukları bu durumda yaşadığı hukuksuzluklar gündeme getirildi.

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Türkiye cezaevlerinde 11 binden fazla kadın ve bine yakın çocuğun 15 Temmuz sonrası hukuksuzca tutulduğunun belirtildiği programda, bir an önce mağduriyetlerin giderilmesi istendi.


 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan insan hakları derneği ‘OTHERS’ gönüllüleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla gerçekleşen “Marche mondiale des Femmes” isimli yürüyüşe katıldı. Grup yürüyüş sırasında taşıdıkları pankart ve dağıttıkları broşürlerle Türkiye’de yasanan kadın hakları ihlallerine dikkat çekti.


Türkiye’de hapishanelerde bulunan veya dışarıda hukuksuzluğa uğrayan yazar, akademisyen, öğretmen, gazeteci, öğrenci ve anne birçok kadının mağduriyetleri gündeme getirildi.




Programda tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak, Meriç’i geçtikten sonra Yunanistan’da hayatını kaybeden Esma Uludağ, KHK mağduru eğitimci Acun Karadağ, Harbiyeli Annesi Melek Çetinkaya, cezaevinde hayatını kaybeden Halime Gülsu başta olmak üzere mağdur birçok kadının yaşadıkları gündeme getirildi.



“Marche mondiale des Femmes” 2000 yılında Kanada’nın Quebec şehrinde bulunan Fédération des femmes du Québec tarafından kuruldu. O tarihten itibaren yürüyüşler, New York, Bombay ve Brüksel dahil olmak üzere birçok önemli şehirde gerçekleştiriliyor.

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