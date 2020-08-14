Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel havalimanı için koronavirüs kararı /14 Ağustos 2020 00:14

Brüksel havalimanı için koronavirüs kararı

Belçika ve AvrupaBirliği'nin başkenti Brüksel'deki havalimanında mobil laboratuvar kurularak koronavirüs testi yapılacağı belirtildi.

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Brüksel Havalimanı'nda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak.

Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist, yaptığı açıklamada, yolcuların Covid-19 testi yaptırabilmeleri için mobil laboratuvar kurmaya karar verdiklerini bildirdi.

Eylül başında faaliyete geçmesi planlanan laboratuvarda Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlerin 46,81 avro karşılığında Covid-19 testi yaptırabilecekleri, standart PCR testlerinin fiyatının 67 avro, hızlı testlerin fiyatının ise 135 avro olacağı belirtildi.

Standart Covid-19 testlerinin ortalama 9 saatte sonuçlandığı, hızlı test sonuçlarının ise 3 saatte alınabildiği kaydedildi.
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