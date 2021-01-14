Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Ocak günü günü polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşında Afrika kökenli İbrahima Barie isimli genç, karakolda hayatını kaybetti. Barie’nin ölümünün öğrenilmesinin ardından ise Brüksel’de eylemler başladı.





Brüksel’de polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polise havai fişekle saldıran göstericiler, karakol girişini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi. Çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, protestolar ilerleyen saatlerde şehrin farklı bölgelerine yayıldı.





KRAL PHILIPPE’İN ARACI DA TAŞLANDI





Çalışma sarayından ikamet sarayına giden Belçika Kralı Philippe’in aracı da göstericilerin arasında kaldı. Bazı göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan araçta Philippe’in bulunduğu bildirildi. Olaylar sonrasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Brüksel’de savcılık soruşturma başlattı.