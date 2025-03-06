Brüksel zirvesi öncesinde Ukrayna'nın ABD ile ilişkileri 'olumlu'

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştüğünü ve "önümüzdeki hafta bazı sonuçlar görmeyi umduğunu" yazdı. Yermak, Waltz ile "adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak adımları değerlendirdiklerini" ve ikili ilişkilerde "mevcut pozisyonların uyumlu hale getirilmesi" noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını ekledi.



Zelenskiy, Perşembe günü Brüksel'de yapılacak "Ukrayna" zirvesi öncesinde "çok sayıda uluslararası çalışmalarda bulunduklarını" vurguladı. Hollanda, Portekiz, Slovenya ve Almanya liderleriyle görüşerek destekleri için teşekkür etti.



ABD'nin "istihbarat paylaşımını durdurma" kararı, Ukrayna'nın Rus işgalcileri hedef almasında yardımcı olan hayati bilgi akışını kesmiş oldu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Bir adım geri attık ve bu ilişkinin tüm yönlerini duraklatıp gözden geçiriyoruz," dedi.



Trump yönetiminin yetkilileri, Washington ile Kiev arasındaki olumlu görüşmelerin, bunun "kısa süreli bir kesinti olabileceği" anlamına geldiğini belirtti. CIA Direktörü John Ratcliffe, kesintiyi bir tür "duraklama" olarak tanımlayıp, Trump ile Zelenskiy arasında geçen hafta Oval Ofis'te gerçekleşen gerilim dolu toplantının ardından bu kararın alındığını söyledi.



ABD tarafından sağlanan istihbaratın, Ukraynalı birliklerin ikmal hatlarına ve Rusya içine seçici bir şekilde saldırmasına olanak tanıyarak Moskova güçlerinin ilerleyişini yavaşlatması açısından kritik önem taşıdığı düşünülüyor. Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmasının ardından gelen bu karar, ABD'nin yakın müttefikleriyle olan ilişkilerinin dönüşümünün bir başka işareti olarak yorumlanıyor.