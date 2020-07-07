Brüksel'de başörtülülere yapılan ayrımcılık protesto edildi

TR7/24'ten Ayşe Nur Kaya'nın haberine göre Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de, binlerce gösterici başörtülü kadınlara karşı yüksek okullar ve kamu kurumlarında yapılan ayrımcılığı protesto etti.





Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu göstericiler, Müslüman kadınların dini inançlarından ötürü ayrımcılığa uğradığı belirtilerek, yasalar hazırlanırken Müslüman kadınların da dikkate alınmasını istedi.





#Touchespasmesetudes ve#HijabisFightBack etiketleriyle Sosyal medyada da gündem olan eylemde Fransızca, Flamanca ve İngilizce pankartalar açıldı. Dövizlerle, ‘Başörtüsü insan hakkıdır’, ‘Elini başörtümden çek’, ‘Eğitimime dokunma’ ifadeleri dikkat çekti.





NE OLMUŞTU?





Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Francisco Ferrer adlı yüksek okul, tüm dini sembolleri yasaklama kararı aldı. Okulun öğrencilerinden bir grup, kararın iptali için Brüksel Sulh Mahkemesi’ne başvurdu. Bunun üzerine mahkeme, Anayasa Mahkemesinden görüş istedi.





Anayasa Mahkemesi geçen ayın başında, yüksekokulun başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu yönünde görüş belirtti.





Anayasa Mahkemesi’nin bu görüşüne tepki gösteren öğrenciler ve insan hakları örgütleri, kararın temel insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek sokağa inme kararı aldı. Konuya ilişkin karar, Brüksel Sulh Mahkemesi tarafından verilecek.