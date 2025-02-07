Brüksel'de çete savaşları sokağa taştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu hafta dördüncü kez meydana gelen silahlı saldırı olayında bir kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, şiddet olaylarının rakip uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.



Brüksel savcılığının basına verdiği bilgiye göre kentteki son şiddet olayı cuma günü erken saatlerde Anderlecht'in Peterbos mahallesinde meydana geldi.



Polis sözcüsü Sarah Frederickx, kurbanın henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek olduğunu belirtti.



Brüksel savcılığı sözcüsü, "Olay muhtemelen rakip uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı" dedi.



Cuma günü meydana gelen ölümcül silahlı saldırıdan önce son üç gün içinde üç olay daha yaşandı.



Perşembe günü Anderlecht'teki Clémenceau metro istasyonu yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.



Çarşamba günü ise aynı istasyonun dışında iki kişi karşılıklı ateş açmış, bu da metro sisteminin tünellerinde bir insan avına ve birkaç istasyonun kısa süreliğine kapatılmasına yol açmıştı. Şüpheliler henüz yakalanamadı.



Saatler önce Brüksel'in diğer yakasında, Saint-Josse-ten-Noode'da meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.



Olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı net olmamakla birlikte, başkentteki farklı uyuşturucu çeteleri arasındaki bölgesel anlaşmazlıklarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close kamu radyosuna verdiği demeçte, "Bunlar muhtemelen misilleme, bölge için savaşan mafyalar arasındaki savaşlar" dedi.



Belga Haber Ajansına göre, Başkan Close perşembe günü şehrin diğer ilçe belediye başkanlarını bir araya getirerek uyuşturucu kaynaklı şiddetle mücadele için bir plan önereceğini söyledi.



Hükümet, memurları farklı bölgeler arasında daha verimli bir şekilde dağıtmak için altı ayrı Brüksel polis bölgesini geçici olarak birleştirmeyi planladığını açıkladı.



Flaman milliyetçisi Bart De Wever liderliğindeki yeni Belçika hükümeti, şehirdeki şiddetle daha iyi mücadele etmek için polis bölgelerinin kalıcı olarak birleştirilmesini istediğini söyledi.