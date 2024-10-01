Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel'de havalimanı greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi /01 Ekim 2024 12:23

Brüksel'de havalimanı greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

Brüksel'de Zaventem ve Charleroi havalimanlarındaki uçuşlar, yüzlerce güvenlik, temizlik ve ağırlama personelinin daha iyi ücret ve çalışma koşulları için greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.

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Belçika'nın en işlek havalimanı, binlerce havalimanı çalışanının greve gitmesi ve ülkenin başkentindeki protestolara katılması nedeniyle Salı günü uçuşlarının çoğunun iptal edileceği konusunda yolcuları uyardı.

Havalimanı yöneticilerinin ilk olarak cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamaya göre, şehrin kuzeyindeki Brüksel Zaventem havalimanından kalkacak tüm uçuşlar iptal edildi. Online uçuş bilgilerine göre, gelen uçuşların birçoğu da benzer şekilde iptal edildi.

Brüksel Charleroi'den seyahat etmeyi bekleyen yolcular da yüzlerce uçuşunun iptal edilmesiyle sıkıntı yaşayacak. Belçika medyası yaklaşık 42,000 yolcunun etkileneceğini bildirdi.

Bir havaalanı sözcüsü, güvenlik personeli açığının güvenli operasyonlarını sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Yerel basına göre, Avrupa'nın çeşitli sendikalarından yaklaşık 1,000 temizlikçi, güvenlik görevlisi ve konaklama çalışanı, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle Charleroi havalimanının dışında bir gösteri düzenleyecek.

Belçika'nın en büyük işçi sendikası olan Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu , protestocuların havalimanındaki "yüksek iş yükü" ve "kötü çalışma koşullarına" karşı harekete geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışma koşulları arasında uygunsuz çalışma sıcaklıkları, personel için pahalı otopark ve sınırlı tesisler yer alıyor. Sendikanın internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Havalimanı işletmecisine defalarca bildirim gönderilmesine rağmen ... çözümler hala eksik" denildi.

Avrupa'nın dört bir yanında, AB'nin kamu alımları kurallarında düzenlemeler yapılması talep edilen bir başka protestonun daha planlandığı bildirildi.

Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Finlandiya'dan işçiler, önerilen ihale revizyonlarıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere Brüksel havalimanındaki protestoya katılacaklar.

Belçika basınında yer alan haberlere göre protestoya Avrupa sendika federasyonları UNI Europa ve Effat öncülük ediyor. UNI Europa öncülüğünde 100'den fazla uzman, "dibe doğru yarışı durdurmayı" amaçladığını söyledikleri grevi destekleyen bir mektup imzaladı.

Mektupta, AB'nin mevcut ihale sürecinin, işçi hakları ve adil çalışma koşulları gibi belirli kriterleri göz ardı edebilen bazı "piyasa koşullarını" güçlendirdiği belirtiliyor.
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