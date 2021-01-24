Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel'de 'polis şiddeti' protestosuna polis saldırdı /24 Ocak 2021 19:04

Brüksel'de 'polis şiddeti' protestosuna polis saldırdı

Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi. Polis, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Bazı göstericiler darp edildi.

SHABER3.COM

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Brüksel merkez tren istasyonu yakınındaki Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Sınıf adaletini durdurun, Irkçı adaleti durdurun" temalı gösteride ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Gösteride "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.Protestocular, Brüksel'de gözaltında ölen 23 yaşında Afrikalı genç İbrahima Barrie'yi anmak için saygı duruşunda bulundu.

Polis, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınmaya direnen bazı göstericiler darp edildi. Brüksel polisi, daha önce Covid-19 salgınından dolayı gösteride en fazla 100 kişiye izin verilebileceğini duyurmuştu.

Afrika kökenli Barrie'nin salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi üzerine Brüksel'de 13 Ocak'ta gösteriler düzenlenmişti. Çıkan olaylarda bir polis karakolu ile bazı araçlar ateşe verilmişti. Barrie'nin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brüksel'de 'polis şiddeti' protestosuna polis saldırdı Sonraki Haber >>

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:18