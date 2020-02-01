Brüksel'de tarihi an! Sessiz sedasız bayrakları indirdiler





2016'DA KARAR ALMIŞLARDI





İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.





İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.





İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.





Ulusa sesleniş konuşmasına “Bu akşam Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz” cümlesi ile başlayan Johnson, ayrılığın bir son değil başlangıç olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Johnson, bu ayrılığın “müthiş bir başarıya” dönüştürülebileceğini savundu. Egemenliğin yeniden elde edildiğini savunan Johnson, insanların oy vererek talep ettiği değişimleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Bu değişimlere örnek olarak ise, göçün kontrol altına alınması, serbest ticaret anlaşmaları yapılabilmesi, balıkçılık endüstrisinin özgürleşmesini saydı. Başbakan Johnson, yasaları ve kuralları ülke vatandaşlarının yararına yapacaklarını vurguladı.

AB’nin son 50 yılda İngiltere’ye artık uymayan bir yöne evrildiğini savunan Johnson, bu savın, seçmenler tarafından onaylandığını söyledi. Johnson, ayrılığın, AB ve İngiltere arasında yeni bir dostane ilişkinin başlangıcı olmasını istediğini de belirtti.

DUYGUSAL BİR GÜN Brexit’e saatler kala ise İngiltere bayrağı, Brüksel’deki AB kurumlarından birer birer indirildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için “duygusal bir gün” ifadesini kullandı.



Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. BBC’ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olmayı sürdüreceğini söyleyen Macron, “Fransa ve İngiltere arasında, kan, özgürlük ve paylaşılan savaşlarla oluşmuş bir tarih var. Fransızlar, İngiltere’ye neyi borçlu olduklarını biliyorlar ve bunu unutmayacaklar” dedi.

Macron, “üzücü” olarak tanımladığı ayrılığın, “daha güçlü ve etkili bir Avrupa Birliği oluşturmak için kendilerini farklı adımlara yönlendirmesi gerektiği” görüşünü savundu.



Brexit yanlıları ve karşıtları gösteriler yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Brexit yanlıları bazı etkinlikler düzenledi. “Ayrılık Ayrılık Demektir” kampanyası, ışık ve müzik gösterileri ile Londra’nın Parlamento Meydanı’nda Brexit’i kutladı.

Brexit karşıtları da Londra’da Thames Nehri kıyısında bir araya geldi. “Karanlığa Karşı Işık Yak” ismi verilen etkinlikte meşaleler yakıldı.

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00 (TSİ 02:00) itibarıyla ayrıldı.AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti. Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.