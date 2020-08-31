FBI, Arjantin’den Brunson’a suikast ile ilgili Kurtuluş’u sorgulama talebinde bulundu

Dünya çapında Hristiyanlara yapılan insan hakları ihlallerini araştıran Washington merkezli International Christian Concern (ICC), çarpıcı iddia.





İddiaya göre Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI, Amerikalı pastör Andrew Brunson’a suikast iddialarına dair önemli ifşaatta bulunan Serkan Kurtuluş’u sorgulamak için Arjantin’den talepte bulundu.





TRUMP BASKI YAPINCA ERDOĞAN BIRAKTI





ICC, Andrew Brunson’ın Türkiye’de 2 yıl terör suçlamasıyla cezaevinde yatmasının akabinde 2018 yılı ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Derhal serbest bırak" muhtırası verdiğine işaret etti.





Baskı sonucu Brunson 2018 yılın ekim ayında serbest bırakılmış ve özel jetle ABD’ye dönmüştü.





Tutuklandığı sırada İzmir Diriliş Kilisesi papazı olarak görev yapan Brunson’ın AKP hükûmeti tarafından bir çete liderine öldürtülmek istendiği ifade edildi.





ICC, Serkan Kurtuluş’un Haziran ayında Arjantin’de tutuklanmasının ardından bu iddiayı gündeme getirdiğini yazdı.





BRUNSON'A SUİKAST DÜZENLEYECEKLERDİ





ICC, İzmir AKP il başkanlığı yöneticileri ile dönemin AKP Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın (9 Eylül Üniversitesi rektörü) Brunson’a suikast yapmak, suçu da Hizmet Hareketi'ne atmak için Serkan Kurtuluş’a yaklaştığı ifade edildi.





Türkiye’nin Suriye’ye yasadışı ateşli silah temini ve 2015 yılında bir Rus pilotun ölümü sebebiyle yargılanmak üzere Kurtuluş’u Arjantin’den iade etmeye çalıştığı, ancak Serkan Kurtuluş’un Arjantin’de siyasi sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.





Kurtuluş’un sığınma talebinin henüz karara bağlanmadığı belirtildi.





ERDOĞAN'IN REHİNE SİYASETİ





FBI'ın Brunson’a suikast iddiaları sebebiyle Arjantin’den Kurtuluş’u sorgulamak için talepte bulunduğu, ancak Arjantin’in talebe henüz cevap vermediği bildirildi.





Kurtuluş’un iddiaları hakkında yorum yapan ICC, Brunson’ın tutuklanmasını "Erdoğan'ın ABD’yi Fethullah Gülen’i iade etmeye zorlama girişimi.” olarak değerlendirdi.