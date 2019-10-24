Brunson cezaevindeki 30 kişilik koğuşunu yazdı: Bu insanlar masumdu!

Hakkındaki casusluk ve terör suçlamalarından 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, dava sonunda “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.







Kronos'ta yer alan habere göre, Breitbart News’e konuşan Brunson, cezaevinde kaldığı süre ve yaşadıklarına ilişkin açıklamalar yaptı.





“God’s Hostage: A True Story of Persecution, Imprisonment, and Perseverance” adlı bir kitapta anılarını yazan Brunson, Fethullah Gülen’in iadesi için Erdoğan tarafından pazarlık konusu yapılırken Gülen hareketiyle daha önce bir tanışıklığının olmadığını söyledi.





BU İNSANLAR MASUMDU





Ancak hapishane yıllarında benzer suçlardan tutuklanan bazı kişilerle kalan Brunson, yaklaşık 30 kişiyle aynı koğuşta kaldığını ve bunların hiçbirisinin darbeyle ve şiddetle ilgisi olmadığını kaydediyor:





“Bazı Gülenistlerin darbeye karıştığına dair şüphe yok ancak bu konuda birçok soru işareti var. Babalarından mahrum bırakılarak büyüyen çocukların babaları ile birlikte kaldım. Bu sadece korkunç bir adaletsizlik. Söyleyebileceğim kadarıyla bu insanlar masumdu. Onlardan bazıları hareketle bağlantılıydı ama herhangi bir şiddete karışmamış ve devleti devirmeye çalışmamışlardı.”