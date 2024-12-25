BTP lideri Baş'a soruşturma!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin 22 Aralık'taki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, dün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.





"CUMHURBAŞKANINA KARŞI SÖZLER NEDENİYLE"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22 Aralık 2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.