BTP'nin Millet İttifakı'na alınmasına CHP'den de yeşil ışık geldi

Fox TV'de katıldığı programda Millet İttifakına katılma isteklerini ifade eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bu çıkışına İYİ Parti cephesinin ardından CHP'den de olumlu cevap geldiği aktarıldı.



diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ‘millet ittifakı’na katılma çağrısına ‘CHP’nin de sıcak baktığını’ söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ‘millet ittifakı’na katılma çağrısına ‘CHP’nin de sıcak baktığını’ söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, BTP’nin katılımından ‘mutluluk duyacaklarını’ söylemişti.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün katıldığı FOX TV yayınında, ‘millet ittifakı’ genel başkanlarına seslenerek yanlarında yer almak istediğini söylemişti: “Biz parti kadroları olarak ‘millet ittifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni ‘millet ittifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz…”Baş’ın bu çağrısına İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu, Twitter’dan yanıt vermişti: “Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır.“Bugün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP’li Özkoç’a Baş’ın ‘millet ittifakı’nda yer alma talebi soruldu.CHP’li vekil şunları dedi: “CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan, sayın genel başkanlardır. Elbette otururlar, bununla ilgili davet verilir mi, verilmez mi, bu konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir.”