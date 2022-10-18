BTS'e askerlik yolu göründü

Bazı eleştirmenler, BTS grubunun da küresel başarısı ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için askerlikten muaf tutulmasını istemişti.

Euronews'ingöre, Yonhap'ta yer alan haberde, ülkede görüş ayrılıklarına yol açan BTS grubu üyelerinin askere gidip gitmemesi konusunun yeniden gündeme geldiği belirtildi.Haberde ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin'in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği kaydedildi. Yedi üyeli grubun diğer üyelerinin de 30 yaşına geldiğinde askere gideceği ifade edildi.Eski Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Hwang Hee, BTS üyelerinin askere gitmesinin "kültürel bir kayıp" olacağını aktarmıştı.Komşusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına karşı savunma sistemini güçlü tutmak amacıyla zorunlu askerlik hizmetini sürdüren Güney Kore'de yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı erkek iki yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda. Ancak ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına imtiyaz tanınıyor.Ülkeyi ikiye bölen tartışma sonrası, Güney Kore Parlamentosu, askerlik yasasında grup üyelerinin 30 yaşına gelene kadar askerlikten muaf tutulmasını sağlayan düzenleme yapmıştı.