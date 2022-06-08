Samanyolu Haber /Ekonomi / "Bu ABD için kabul edilemez" /08 Haziran 2022 23:07

"Bu ABD için kabul edilemez"

Dünyanın pek çok ülkesinde gündelik hayatı olumsuz etkileyen yüksek enflasyon konusuna değinen ve ülkedeki yüzde 8'lik enflasyon oranının kabul edilemez olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik enflasyon hedefinin "uygun bir hedef" olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yıllık yüzde 8'lik enflasyon oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik enflasyon hedefinin "uygun bir hedef" olduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Gelirler Komisyonu'nda 2023 mali yılına ilişkin bütçe talebinin görüşüldüğü oturuma katılan Yellen, Komisyon üyelerinin yüksek enflasyona ilişkin sorularını yanıtladı.

"Yüzde 8 ABD'de kabul bir enflasyon oranı" diyen Yellen, enflasyonu düşürmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir numaralı hedefi" olduğunu yineleyerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının yüksek enflasyonun önemli bir nedeni olduğunu anlattı.
Janet Yellen, Fed'in uzun vadeli ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini ise "uygun bir hedef" olarak değerlendirdi.

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Mevcut enflasyon ortamında açıkları azaltmaya devam etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yellen, enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşündüğünü söyledi.

Yellen, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya geçirilen kurtarma planı kapsamındaki harcamaların da enflasyona ılımlı bir katkı sunduğunu ifade etti.

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