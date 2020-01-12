"Bu adam gidici, İngiltere'ye kaçma planı olanlar varsa onlara kötü bir haberim var"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, insanların işsizlikten kırıldığını, fabrikaların kapandığını, çiftçiliğin bittiğini, esnafın kan ağladığını söyledi.





Buna rağmen iktidarın Kanal İstanbul projesini oldu bittiye getirmek istediğini dile getirdi.





Erdoğdu, "Orada iki tane barajımız var. İstanbul’da bu yatırıma ihtiyaç yok. Ülkede insanlar aç. Orada Araplara sattığın, Katarlılara sattığın araziler rant yapsın diye 75 milyar yatırım yapmaya kalkıyorsun. Bu nasıl vicdan?” dedi.





HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOKSA KİMSEYE EKMEK YOK

Halkın olup bitenin farkında olduğunu Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi: “Bir ülkede demokrasi yoksa, adalet yoksa, o ülkede ekonomi yoktur, zenginlik yoktur. Eğer bir ülkede kuvvetler ayrılığı yoksa cumhurbaşkanı mahkemelere talimat veriyorsa, parlamento çökertilmişse, o ülkede ekmek yoktur. ‘Ne yaparlarsa yapsınlar, ben esnafım, muhafazakârım, işime bakarım’ dersen, boşuna uğraşma, kuvvetler ayrılığı yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa ekmek yok sana.





Tayyip Erdoğan’a başka, Aykut Erdoğdu’ya başka, yandaşa, vatandaşa başka hukuk varsa kimseye ekmek yok. Falan cemiyetin filan kurumu ele geçirdiği, hakimlerin keyfine göre karar verdiği ülkede, iş yok, siftah yok, müteşebbise kar yok, asgari ücretliye zam yok.”





“DEMOKRASİ GELİRSE ERDOĞAN GİDER”





Erdoğan’ın muhalefetin bunları anlatmasından korktuğunu kaydeden Erdoğdu, “Demokrasi ve adalet istediğinizde Tayyip Erdoğan gidecektir. Onun etrafındaki küçücük rant grubu şu anlattıklarımdan çok korkuyor. Çünkü, ‘demokrasi ve adalet yoksa ekmek yoktur’ dediğimiz an Tayyip Erdoğan ve onun gibi ülkelerini soymuş olun liderlerin hepsi çökecek.” diye konuştu.





Gençlerin ülkeden umudu kalmadığı için iyi eğitimli olanların yurt dışına kaçtığına dikkati çeken Erdoğdu, resmi rakamlara göre, gençler arasında işsizliğin yüzde 26 seviyesine yükseldiğini söyledi.





“İktidar istediği kadar hamaset yapsın, istediği kadar milliyetçilik, muhafazakarlık nutukları atsın ülke zor durumda.” diyen Erdoğdu, gençlerin ülkesinden umudunu kaybettiğini, bunu tersine çevirmenin yolunun da demokrasi ve adaletten geçtiğini vurguladı.





Erdoğdu şöyle konuştu: “Bizim Ortadoğu savaşında işimiz yok. Irak’ta, Suriye’de barışı sağla, bak Güney illeri nasıl kalkınıyor. Rusya, ABD ve Çin ile aynı anda iyi ilişkiler kuracak diplomatik başarımız olmak zorunda. Onlarca başlık var, bakanlıkları tekrar ayağa kaldırmak, müsteşarlık düzenini tekrar kurmak zorundayız.”





“RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EKİBİ GİDİCİ, HERKES HAZIRLIĞINI ONA GÖRE YAPSIN!”





Erdoğdu iktidarın yol yapmakla, kamu-özel işbirliği yöntemiyle yaptığı projelerle övündüğünü ifade ederek, “Yaptınız da 2 trilyon lira vergi topladınız. Özelleştirerek sattıklarınız da cabası. Yaptığınız bu projelerle ülkenin 30 yıllık geleceğini de sattınız.” dedi.





Havalimanı varken, gereksiz havalimanı yapıldığını, arsa rantı için köprü, otoyol yapıldığını anlatan Erdoğdu şunları kaydetti: “Bunlara güvenenlere bir şey söyleyeyim. Bu iktidar, bu adam gidici. Kalma ihtimali asla yok. İlk seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gidici. Bütün iş dünyası bütün bürokrasi dünyası bütün yargı dünyası hesaplarını buna göre yapsın. Halk istedikten sonra öyle bir dakika oturtmazlar insanı. Bu halk bütün adaletsizliklerine rağmen sandığa oyunu attığı an gideceksin. Herkes hazırlığını ona göre yapsın."





YANDAŞLAR İNGİLTERE'YE KAÇMA DERDİNDE





"Şimdi yandaşların hepsi İngiltere’den gayrimenkul alıyor." diyen Erdoğdu, "Hepsi İngiltere’ye kaçma derdinde. Ama onlara da bir kötü haberim var, halktan çaldıklarını geri verecekler. Öyle, ‘halktan çalayım, burda milliyetçi muhafazakar görüneyim, İngiltere’de 50 milyona malikane alayım, bu halk da saf saf beklesin’ Böyle bir şey yok. O paraları kuzu kuzu getireceksiniz." dedi.



