Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için New York’un en ünlü caddesinde hazırlanan ve üzerinde STOP ERDOGAN, 5000 Women +780 babies in Prison (Erdoğan’ı durdurun ve 5000 kadın ve 780 bebek cezaevinde) yazan dijital reklam AKP içinde büyük rahatsızlığa neden oldu.







Kampanyaya ilk tepkiyi TBMM İdare Amiri ve AKP’li Ali Şahin verdi. Şahin soysal medya hesabından “…New York meydanlarında yüz binlerce dolar harcayarak ‘Stop Erdoğan’ ‘Erdoğan’ı Durdurun’ ilanı veriyorlar. Başaramayacaksınız… New York’ta da yenileceksiniz…” paylaşımında bulundu.





AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Halide Özen İncekara ise, Şahin’in tepkisini “Başkanım niye üzerimize alındık.. Sizler paylaşmazsanız haberimiz bile olmayacaktı..paylaşarak bedava reklam yapılıyor..” paylaşımı ile eleştirdi.





‘CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALARAK İHANETLERİNE SAYFA EKLİYORLAR’





İncekara’nın ‘üzerine alınmadığı’ ve ‘paylaşmasanız kimsenin haberi olmayacaktı’ dediği reklama son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik tepki verdi. Çelik, Twitter hesabından paylaşımda “Bu ihanet şebekesi, New York’ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi… “F... yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır…. F... ile mücadele, milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.” ifadelerini kullandı.





Kampanya kurucuları arasında avukat Gazi Kozanoğlu’nun olduğu www.silencedturkey.org tarafından organize edildi.