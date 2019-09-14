11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerden gazeteci Fehmi Koru, Ahmet Davutoğlu ile üç arkadaşının Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa etmesinin AKP adına siyasi sonuçları olacağını iddia etti.





Koru, "Davutoğlu’nun AKP'ye verebileceği büyük bir zarar var." dedi.







Koru, şahsi blogunda yayımladığı "İktidar körleştirir, yanlış yaptırır" başlıklı makalede, Davutoğlu ve ekibinin istifasını, "Bu, AKP'nin yaptığı son yanlış olmayacak." şeklinde yorumladı.





ADALET PARTİSİ, DEMOKRAT PARTİ VE ...





Koru, Davutoğlu'nun AKP'ye vereceği zararı siyaset tarihinden örnek vererek anlattı: "Yeni parti ihtimali ufukta belirdiği her ortamda, AKP çevreleri, bu tür girişimlerin geçmişte başarısızlığa uğradığı, bugün de sonuç alamayacağı –‘boş çuval’ deyimi kullanılıyor- görüşünü dillendirirken, Adalet Partisi (AP) içerisinden çıkan Demokratik Parti (DP) örneğini veriyorlar."





Ahmet Davutoğlu (sağdan 3'üncü), iki yıla yakın genel başkanlığını yaptığı AKP'den istifa ettiğini canlı yayında açıkladı. Davutoğlu ile birlikte ihraç talebi ile disipline sevk edilen Abdullah Başçı (soldan 1'inci), Selçuk Özdağ (soldan 2'nci), Ayhan Sefer Üstün (soldan 3'üncü) ve Selim Temürci de (sağdah 2'nci) istifa etti.

DEMİREL İÇİN SİYASİ HAYATININ EN BÜYÜK YANLIŞI NE İDİ?





"AP’den ayrılanların oluşturduğu DP’nin uzun ömürlü olamadığı, günün sonunda siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldığı doğrudur." diyen Koru, "Fakat bir başka doğru daha var: AP de içinden çıkanların kurduğu DP olayından sonra bir daha tek başına iktidar yüzü göremedi. Süleyman Demirel’in 'Siyasi hayatımın en büyük yanlışı' dediği olaydır o." ifadelerini kullandı.





CUMHURBAŞKANI ÇIKARABİLECEK MATEMATİK: YÜZDE 51





Koru, isim vermeden AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 51 oy alamadığı halde seçimi kaybedebileceğini ima etti.





Koru, "İttifaklara izin verilen ve barajın önem taşımadığı yeni benimsenen ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde ise, iktidar olabilmek için cumhurbaşkanı çıkarabilecek bir matematik gerçekliğe ihtiyaç bulunuyor." dedi.

