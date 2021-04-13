Samanyolu Haber /Gündem / 'İftar Zamanı' bu akşam başlıyor /13 Nisan 2021 13:07

'İftar Zamanı' bu akşam başlıyor

İftar Zamanı Programı Ramazan boyunca her akşam Türkiye saati ile 19.45 te Raindrops Tv Youtube Kanalı ve MC EU TV'de olacak Farklı bir Ramazan programı için Raindrops Tv ve MCEU Ekranların da buluşalım.

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Raindrops ve MC Tv mübarek Ramazan ayında Dünya'nın tüm renklerini sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bunun için dünyanın her köşesinde hummalı bir çalışma yapılıyor. 
Takipçi ve seyirciler için çok farklı ve zengin bir iftar programı içeriği hazırlanıyor. Şu anda dünyanın 5 kıtasından arkadaşlarımız, zengin içerikli, rengarenk bir  program hazırlamak için çekimden çekime koşturuyorlar.  Dünyanın dört bir yanından, Avusturalya’dan, Papua Yeni Gine'den, Bangladeş, Kanada, Arnavutluk'tan, Endonezya, Romanya'dan Ramazan'a özel içeriklerle sizleri Ramazan'ın manevi atmosferine davet edeceğiz. İlahi,naat, kaside, Kuran-ı Kerim, ezan, salavatlar, hikayeler, sohbetler, ramazan sokakları, sofraları hepsi ve daha fazlası İftar Zamanı programında olacak.
13. Nisan 2021 de, 1 Ramazan'da hergün TSİ ile19.45'te buluşmak üzere.



Aşina olduğunuz güzellikler yeni bir sunumla dünyanın her bir köşesinden  misafir olacak evlerinize. Avrupa’dan Afrika’dan, ve Amerika’dan yerli- yabancı misafirlerimiz, bölümlerimiz, ve röportajlarımız olacak. Özetle dinimizin bütün insanlığı kucaklayan enginliğini, Ramazan güzelliklerinin o ülkelerde nasıl yaşandığını, belki de sizlerin gözlerinizi yaşartacak bir manzara olacak ama, bir zamanlar binbir zorluklarla atılan tohumların, serpilip büyüdüğünü izleyecek, adı sanı bilinmeyen kahramanlarca gösterilen gayretlerin, kanadı kırık oklar misali hedeflerine ulaştığına şahit olacaksınız. #rahmetayiramazan


MC TV’yi  Hotbirt uydusundaki frekanslarından, internet adresi olan www.mceu.tv’den veya telefonunuza indireceğiniz App’lerden seyredebilirsiniz.

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6



İFTAR ZAMANI YAYIN SAATLERİ
İstanbul                     19.45
Yunanistan-Athens 19.45
Kenya-Nairobi-19.45
Romanya- Bucharest-19.45
Avustralya – Sydney 02.45
Papua Yeni Gine-02.45
Bosna/Hersek -Sarajevo-18.45
Arnavutluk-Tirana-18.45
Bulgaristan-Sofya-19.45
Fransa-Paris-18.45
İngiltere-London-17.45
İtalya-Roma-18.45
Irak-Erbil-19.45
Tanzanya- Dar Es Salaam -19.45
Uganda-Kampala-1945
Tayland-Bangkok-23.45
Endonezya-Jakarta-23.45
Kamboçya-Phonom Penh-23.45
Mozambik-Maputo-18.45
Güney Afrika-Johannesburg-18.45
Kanada-Ottowa – 12.45
Kanada-Toronto-12.45
ABD-New York-12.45
ABD-Dallas-11.45
ABD-Şikago-11.45
ABD-Los Angeles-09.45
ABD-Saylorsburg-12.45
Kosova- Pristina-18.45
K.Makedonya-Skopje-18.45
Nijerya-Abuja-17.45
Burkina Faso-Ouagadougou-16.45
Almanya-Frankfurt   20.17
Azerbaycan – Bakı 20.45
Belçika-Brussels   - 18.45
Gana-Accra  16.45 
Afganistan – Kabul 21.15
Arjantin - Buenos Aires 13.45
Avusturya-Vienna 18.45
Bangladeş – Dhaka – 22.45
Brezilya- Sao Paulo – 13.45
Mısır-Cairo – 18.45
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