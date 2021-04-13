'İftar Zamanı' bu akşam başlıyor

Raindrops ve MC Tv mübarek Ramazan ayında Dünya'nın tüm renklerini sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bunun için dünyanın her köşesinde hummalı bir çalışma yapılıyor.



Takipçi ve seyirciler için çok farklı ve zengin bir iftar programı içeriği hazırlanıyor. Şu anda dünyanın 5 kıtasından arkadaşlarımız, zengin içerikli, rengarenk bir program hazırlamak için çekimden çekime koşturuyorlar. Dünyanın dört bir yanından, Avusturalya’dan, Papua Yeni Gine'den, Bangladeş, Kanada, Arnavutluk'tan, Endonezya, Romanya'dan Ramazan'a özel içeriklerle sizleri Ramazan'ın manevi atmosferine davet edeceğiz. İlahi,naat, kaside, Kuran-ı Kerim, ezan, salavatlar, hikayeler, sohbetler, ramazan sokakları, sofraları hepsi ve daha fazlası İftar Zamanı programında olacak.

13. Nisan 2021 de, 1 Ramazan'da hergün TSİ ile19.45'te buluşmak üzere.













Aşina olduğunuz güzellikler yeni bir sunumla dünyanın her bir köşesinden misafir olacak evlerinize. Avrupa’dan Afrika’dan, ve Amerika’dan yerli- yabancı misafirlerimiz, bölümlerimiz, ve röportajlarımız olacak. Özetle dinimizin bütün insanlığı kucaklayan enginliğini, Ramazan güzelliklerinin o ülkelerde nasıl yaşandığını, belki de sizlerin gözlerinizi yaşartacak bir manzara olacak ama, bir zamanlar binbir zorluklarla atılan tohumların, serpilip büyüdüğünü izleyecek, adı sanı bilinmeyen kahramanlarca gösterilen gayretlerin, kanadı kırık oklar misali hedeflerine ulaştığına şahit olacaksınız. #rahmetayiramazan









MC TV’yi Hotbirt uydusundaki frekanslarından, internet adresi olan www.mceu.tv’den veya telefonunuza indireceğiniz App’lerden seyredebilirsiniz.

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E Alış Frekansı: 11.054 MHz Polarizasyon :Horizontal (H) Symbol Rate :27500 FEC Rate: 5/6













İFTAR ZAMANI YAYIN SAATLERİ

İstanbul 19.45

Yunanistan-Athens 19.45

Kenya-Nairobi-19.45

Romanya- Bucharest-19.45

Avustralya – Sydney 02.45

Papua Yeni Gine-02.45

Bosna/Hersek -Sarajevo-18.45

Arnavutluk-Tirana-18.45

Bulgaristan-Sofya-19.45

Fransa-Paris-18.45

İngiltere-London-17.45

İtalya-Roma-18.45

Irak-Erbil-19.45

Tanzanya- Dar Es Salaam -19.45

Uganda-Kampala-1945

Tayland-Bangkok-23.45

Endonezya-Jakarta-23.45

Kamboçya-Phonom Penh-23.45

Mozambik-Maputo-18.45

Güney Afrika-Johannesburg-18.45

Kanada-Ottowa – 12.45

Kanada-Toronto-12.45

ABD-New York-12.45

ABD-Dallas-11.45

ABD-Şikago-11.45

ABD-Los Angeles-09.45

ABD-Saylorsburg-12.45

Kosova- Pristina-18.45

K.Makedonya-Skopje-18.45

Nijerya-Abuja-17.45

Burkina Faso-Ouagadougou-16.45

Almanya-Frankfurt 20.17

Azerbaycan – Bakı 20.45

Belçika-Brussels - 18.45

Gana-Accra 16.45

Afganistan – Kabul 21.15

Arjantin - Buenos Aires 13.45

Avusturya-Vienna 18.45

Bangladeş – Dhaka – 22.45

Brezilya- Sao Paulo – 13.45

Mısır-Cairo – 18.45