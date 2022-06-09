Yüksek seyreden döviz kurları ve artan enflasyon rakamları vatandaşları zorlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.







Sö zkonusu açıklamada "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.







İşte bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan o duyuru:









