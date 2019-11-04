Samanyolu Haber /Dünya / Bu sadece Venezuela'da olur /04 Kasım 2019 10:14

Bu sadece Venezuela'da olur

Venezuela'da benzinin yok pahasına satılıyor. Sudan ucuz tabirinin şekil bulduğu bir ülke.

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Petrol zengini olan Venezuela'da ekonomik krize rağmen benzin yine de ucuz tutuluyor. En son benzin zammı 3 yıl önce yapılmış. Ondan önce de 20 yıl hiç zam görmemiş benzin... 

Ülkenin en küçük bozuk parası yarım bolivar. Bunun karşılığında 8 bin litre benzin alınabiliyor 1 dolar karşılığında ise 11 milyon litreden fazla benzin satılıyor. 

PARANIZ OLMASA DA...

Hatta bütün benzin istasyonlarının devlete ait olan Venezuela'da eğer paran yoksa ve bunu düzgün şekilde söylerseniz de yine deponuzu doldurabiliyorsunuz. 

Hâl böyle olunca akaryakıt istasyonunu temizlemek için benzin kullanmak pek yadırganacak bir durum değil. Ateşle yaklaşılmadığı sürece Benzin ile temizlik su da çok çok ucuza geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu sadece Venezuela'da olur Sonraki Haber >>

İşte Tenkil’in kurbanları

İşte Tenkil’in kurbanları

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri

Trafikte tehlikeli hareket kaza getirdi

Trafikte tehlikeli hareket kaza getirdi

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:25