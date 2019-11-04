Bu sadece Venezuela'da olur

Petrol zengini olan Venezuela'da ekonomik krize rağmen benzin yine de ucuz tutuluyor. En son benzin zammı 3 yıl önce yapılmış. Ondan önce de 20 yıl hiç zam görmemiş benzin...





Ülkenin en küçük bozuk parası yarım bolivar. Bunun karşılığında 8 bin litre benzin alınabiliyor 1 dolar karşılığında ise 11 milyon litreden fazla benzin satılıyor.





PARANIZ OLMASA DA...





Hatta bütün benzin istasyonlarının devlete ait olan Venezuela'da eğer paran yoksa ve bunu düzgün şekilde söylerseniz de yine deponuzu doldurabiliyorsunuz.





Hâl böyle olunca akaryakıt istasyonunu temizlemek için benzin kullanmak pek yadırganacak bir durum değil. Ateşle yaklaşılmadığı sürece Benzin ile temizlik su da çok çok ucuza geliyor.