Bu ancak Türkiye'de olur : Depreme dayanıksız diye terk edilen bina ayakta, taşınılan bina yerle bir

10 kenti etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu yıkımlar yapıların denetimini bir kez daha gündeme getirdi. Hatay'da vatandaşlar içinde binaların test sonuçları ve denetim raporları bulunan Yapı Denetim Şube Müdürlüğü önünde nöbet tutmaya başladı.





CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, tapu ve kadastro müdürlükleri evrakının göçük altında kaldığını belirterek konuyu TBMM'ye taşıdı. Yalım, Hatay'daki 12. Bölge Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün bir süre önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kiraladığı bir başka binaya taşındığını, bu binanın depremde yıkılırken terk edilen binanın ayakta kaldığını savundu. Kurumun internet sitesinde ise 2021 yılı Kasım ayında bölge müdürlüğü binasının güçlendirme çalışmaları nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese taşındığı buradan hizmet verileceği bilgisi yer aldı.









Tapu Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü binası yıkılırken binlerce klasör evrak enkaz altında kaldı.





‘EVRAKLAR TEK MERKEZDE TOPLANIYOR'

Yalım önergesinin gerekçesinde Türkiye'de tapu ve kadastro evraklarının nasıl muhafaza edildiğine dair de bilgi verdi. 1995 yılına kadar üç nüsha olarak hazırlanan; genel müdürlük, sicil müdürlüğü ve kentlerdeki tapu kadastro müdürlüklerinde muhafaza edilen evrakların uygulama değişikliği ile sadece bölge müdürlüklerinde tutulduğunu kaydetti.







Hatay'da bölge müdürlüğü binasının yıkılmasıyla evrakların kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirten Yalım, “Belgeler kaybolursa hukuki sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle enkaz korunmalı, uzman ekipler evrakları özenli çıkarmalıdır” ifadelerini kullandı.





‘ARAZİ ÇOK DEĞERLİ, ÖDEMELER ŞAHSİ HESABA’





Hatay'da bölge müdürlüğü enkazında incelemelerde bulunan Yalım, burada konuşulan iddiaları da gündeme getirdi. Bölge müdürlüğü tarafından kiralanan 6 katlı binaya depremsellik testi yapılmadığı iddialarını hatırlattı. Yalım, boşaltılan binanın depremde ayakta kaldığını belirterek;





“Boşaltılan bölge müdürlüğü binasının depremde yıkılmaması, kiralanan binanın ise depremde yıkılması oldukça manidardır.





Hatay Bölge Müdürlüğü’nde muhafaza edilen kadastro ve tapu arşivi bu binanın enkazı altında kalmıştır. Konya Teknik Üniversitesi tarafından çürük raporu verilen binanın arazisinin çok değerli olması şüphe uyandırmaktadır. Ayrıca raporlama ücretlerinin üniversitenin hesaplarına değil raporu düzenleyen hocaların şahsi hesaplarına ödendiği iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı.





‘KRTİK SORULAR SORDU?'





CHP'li Yalım, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:





* Bölge müdürlükleri ile aynı binada hizmet veren kadastro ve tapu sicil müdürlükleri ile teknik arşiv neden aynı binada tutulmaktadır?

* Yıkılan Hatay Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü binasında evrakların koruma altına alınması ile ilgili ne gibi önlemler alınmıştır?

* Kiralanan bina neden deprem analizi yapılmadan kiralanmıştır? Bu kira bedeli nedir? Bina kime aittir?

* Deprem yaşanan diğer 10 ilde tapu ve kadastro binalarının durumu nedir? Yıkılan bina var mıdır?

* Konya Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bölge müdürlüklerinin hizmet binalarına ait deprem analizleri için kaç lira ödenmiştir? Bu ödemlerde döner sermaye hesaplarına mı yapılmıştır? Yoksa bu ödemeler raporu düzenleyen hocaların şahsi hesaplarına mı yapılmıştır?

* Döner sermayenin aradan çıkarılarak yapılan ödemede ne kadarlık bir kamu zararı vardır? Bu kamu zararı ilgilerden tahsil edilecek midir?

* Deprem güvenliği olmadığı için boşaltılan hizmet binası yaşanan depremlerde yıkılmamıştır. Bu binanın arazisinin çok değerli olduğu için depreme dayanıksız raporu düzenlediği iddiaları doğru mudur?

* Kiralık binayı deprem analizi yaptırmadan tutan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacak mıdır?

* Bakanlık Konya Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarını tercih etmesinin sebebi nedir başka üniversitelerden bu konu ile ilgili fiyat teklifi alınmış mıdır? Alındı ise kaç üniversite bu teklifi vermiştir?

* Yaşanan deprem nedeni ile bölge müdürlüklerinde 3 nüsha olan evrakların tamamının aynı binada muhafaza edilmesinin sakıncası ortaya çıkmıştır. Teknik arşivi yeniden Ankara Genel Müdürlük çatısı altına taşınması yönünde gibi bir çalışmanız var mıdır?

* Ülkemiz genelinde bulunan diğer bölge müdürlüklerinde, Ankara'da bulunan genel müdürlük binalarında (eğitim merkezi ve arşiv binaları dâhil) bina deprem analizleri yapılmış mıdır?

* Mülkiyeti Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne ait olan bazı binaların bakanlığa devredildiği ve bakanlıkça bu binaların belirli kişi ve şirketlere değerinin altında bir şekilde satıldığı iddiaları vardır bu iddialar doğru mudur?