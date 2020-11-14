Ani aydınlanmaya ikna olabilmek için...

Antalya'da "Kendine Muhabir" isimli YouTube kanalında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimini eleştiren İsmail Demirbaş'ın tutuklanmasını değerlendiren Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "Alman araba şirketlerine hukuki güvence verilirken, Citi Group aylık raporuna iyi geçmek için reform adımları atılırken, Moody’s’den bir artı puan kazanmak için insan hakları eylem planı hayata geçirilirken etrafa saçılacak hukuk ve demokrasi kırıntılarından biz vatandaşlara da düşecek mi?" sorusunu yöneltti.





Oğur, "Bu ani aydınlanma sürecine ikna olmamız için ilk adım olarak vatandaş İsmail Demirbaş’ı bırakmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.





İSMAİL DEMİRBAŞ'TAN DAHA AĞIR SÖZLERİ BAHÇELİ SARF ETTİ





Oğur, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "vatan haini" diye hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğunu belirtti.

Oğur, "Yani İsmail Demirbaş, bugün iktidar ortaklarının yakın zamanda birbirlerine daha ağırlarını söylediği sözler yüzünden hapiste. Üstelik evindeki duvar saatini 17/25’e ayarlayıp, bu haftanın Yolsuzluklarla Mücadele Bayramı ilan edilmesini bile istememişken..." ifadelerini kullandı.