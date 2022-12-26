Bu anket farklı: Cumhur İttifakı 6 puanlık farkı kapattı

Seçimlere artık aylar kalırken; şirketlerin anket araştırmaları da büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.





-Araştırma sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 35,2 oldu.



-Ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı 26,9 olarak kayıtlara geçti.



-Son dönemin yükselen partisi İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 12,6 olarak açıklandı.



-Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin oy oranı 7,9 oldu.



-Yıllardır iktidarın yoğun baskısı ile karşı karşıya kalan HDP'nin oy oranı ise araştırma sonuçlarına göre, yüzde 10,2.



-Diğer partilere oy vereceğini söyleyenler oranı da 7,2 olarak açıklandı.







Araştırma sonuçları ile birlikte anket şirketi, bir analiz de yayınladı.







Analizde ''Anket şirketi, siyasi partilerin oy oranlarını açıkladıktan sonra anket analizi yaptı. Şirket şu açıklamalarda bulundu: "Cumhur İttifakı, 2019’dan beri düzenli bir düşüş trendinde idi. Son 6 aylık ortalamalarla düşüş trendini kırdı ve yukarı yönlü hareketlendi. 6 puana kadar açılmış olan Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı farkı kapandı. Mayıs’tan bu yana 6’lı Masa toplamı 2 puan düştü'' ifadelerine yer verildi.