Bu anket iktidarı sarsar! Metropoll'e göre tarihi düşüş

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından Türkiye’nin Nabzı Ağustos ayı araştırmasına göre AKP’nin oy oranı yüzde 25’e düştü.
Araştırmada AKP’nin oy oranı yüzde 25,4’e düşerken CHP’nin oy oranı yüzde 18.5, İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 11.5, HDP’nin oy oranı yüzde 9.8, MHP’nin oy oranı yüzde yüzde 8.9 oldu. Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1.2, Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 0,7 oldu.
Ankete katılanların yüzde 7,3’ü kararsız olduğunu, yüzde 6,3’ü protesto oy kullanacağını, yüzde 7.7 ise cevap vermedi.
Ağustos ayında Erdoğan’ın görev onayı yüzde 48’den yüzde 38’e düşmüştü.
AKP’nin oy oranı Haziran ayında 29,3’e gerilemişti. AKP’nin oy oranı düşerken iktidar ortağı MHP’nin oy oranı ise 7,3’ten 8,9’a yükseldi.