Bu anket iktidarın uykusunu kaçırır: Fark 11 puan, Ecevit'in rekoru yakalandı

Son yıllarda bitmek bilmeyen ekonomik kriz, hukuka olan güvenin tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, emekli ve asgari ücret maaşları ile açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlara her geçen gün yenisinin katlanması gibi başlıca sebepler nedeniyle halkın çoğunluğunun artık iktidarın değişimini istediği anket sonuçlarına da yansıyor.





Halktv'nin haberine göre son dönemde yapılan hemen her araştırma sonucuna AKP'nin ikinci parti konumuna oturduğu ve her ankette CHP ile aralarındaki oy farkının arttığı görülüyor.





FARK 11 PUANA ÇIKTI, ECEVİT'İN OY ORANI YAKALANDI!

CHP tarihindeki en yüksek oy oranını 1977 yılında yapılan genel seçiminde yüzde 41.38 ile yakalamıştı. TEAM araştırmanın yaptığı son ankete göre CHP yıllar sonra bu orana yeniden kavuştu.





26 Mart tarihinde yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre CHP yüzde 40 oy oranına ulaştı. İktidar partisi AKP ise yüzde 29 puanda kaldı. İki parti arasındaki fark 11 puana kadar çıkarak rekor kırdı. DEM parti bu anket sonucunda yüzde 8, MHP yüzde 7 ve İYİ partinin Zafer Partisi ile beraber yüzde 4 oy aldıkları görüldü.





İMAMOĞLU ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK KAPANACAK GİBİ DEĞİL

Bir ankette Cumhurbaşkanı seçimi için yapıldı. CHP'nin 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, cezaevinde ve sansürlü olmasına rağmen Erdoğan ile aralarındaki oy farkını her geçen gün artırmaya devam ediyor.





Yine TEAM araştırmanın yaptığı anket sonuçlarına göre olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun yüzde 56 oy aldığı, en yakın rakibi Erdoğan'ın ise yüzde 44 oy aldığı görüldü. İki isim arasındaki fark yüzde 12 puana kadar çıktı.