Samanyolu Haber /Politika / Bu ankete göre iki parti arasındaki fark 4 puan /07 Eylül 2021 00:54

Bu ankete göre iki parti arasındaki fark 4 puan

Yöneylem Araştırma uzmanlarınca yapılan ve araştırma şirketinin koordinatörü Derya Kömürcü tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre birinci AKP ile ikinci CHP arasındaki oy farkı 4 puan olarak gözüküyor.

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HalkTV ekranlarında yayımlanan Sözüm Var programında Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Yurttaşlara, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' ve 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorularının yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı için şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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'Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Erdoğan'a oy verir misiniz?' sorusuna yurttaşların yüzde 56.9'u 'asla oy vermem', yüzde 32.6'si 'kesinlikle oy veririm' ve yüzde 8.1'i ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' dedi.

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'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen cevaplar ise;

AKP- yüzde 25.8

CHP- yüzde 21.9

HDP- yüzde 8.5

MHP- yüzde 6.1

İYİ Parti- yüzde 11.6

Saadet - yüzde 0.8

Gelecek- yüzde 0.5

DEVA- yüzde 1.2 olarak belirlendi.

Kararsızların oranının yüzde 10.7 olduğu ankette katılımcıların yüzde 9.4'ü oy kullanmayacağını belirtti.

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