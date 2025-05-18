Bu ankete göre seçim ilk turda bitiyor!

ALF Araştırma, 1-10 Mayıs tarihlerinde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anketin çıktılarını kamuoyu ile paylaştı.





Ankette katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildi.





İMAMOĞLU İLK TURDA KAZANIYOR

Türkiye’nin Seçmen Panoroması isimli çalışmaya göre tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk turda kazanırken oy oranı yüzde 50,5 oldu.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,8 olurken kararsızların oranı da yüzde 9,7 oldu.





AKP, MHP VE YRP'Lİ SEÇMENİN HATRI SAYILIR BÖLÜMÜ 'İMAMOĞLU' DEDİ

AKP'li seçmenin yüze 13,4'ü İmamoğlu, yüzde 11'i ise kararsız olduğunu belirtti. Yüzde 75,6'sı ise Erdoğan yanıtın verdi.





MHP'li seçmenin ise yüzde 26,6'sı İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken yüzde 9,8'i kararsız olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 63,6'sı ise Erdoğan yanıtını verdi.





YRP'li seçmenin ise yüzde 30,5'i İmamoğlu yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 15,9 düzeyinde olurken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53,6 oldu.