Samanyolu Haber /Gündem / Bu aptalı dinleseydim, 5. dünya savaşında olurduk /22 Eylül 2020 10:04

Bu aptalı dinleseydim, 5. dünya savaşında olurduk

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri açısından kritik olan Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde seçmenlerine hitap etti.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a ağır eleştiriler yönelten Trump, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5. dünya savaşında olurduk." dedi.


Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin ülke tarihi açısından önemli olduğuna işaret ederek Demokratların adayı Joe Biden için de "Biden seçimi kazanırsa tarihin en kötü adayına karşı seçimi kaybetmiş olacağım." yorumunda bulundu.

Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Biden, değişmez bir küreselci. Biliyorsunuz, küreselciler saf dışı kaldı. Onlar bu ülkeyi mahvetmişti." dedi.

"PANDEMİYİ BİTİRECEĞİZ"

Yönetimi döneminde ülkesinin askeri kapasitesini de artırdıklarının altını çizen Trump, "Şu anda F-35'lerimiz var. Siz onları göremezsiniz. Onlar gizli." diye konuştu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelelerine de devam ettiklerini vurgulayarak "Bu yılın sonunda ya da erken bir tarihte muhteşem bir aşımız olacak. Bu pandemiyi gelecek yıl bitireceğiz." dedi.
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