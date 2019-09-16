Samanyolu Haber /Gündem / ''Bu araç Merkel'de yok! 'Biz yapıyoruz, Türkler biniyor’ diye tabii ki kıskanırlar'' /16 Eylül 2019 12:19

''Bu araç Merkel'de yok! 'Biz yapıyoruz, Türkler biniyor’ diye tabii ki kıskanırlar''

Cumhurbaşkanlığı'nın tanesi 1,5 milyon dolar olan Mercedes marka 4 ultra lüks araç alması israf tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

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Saray'a alınan Mercedes marka yeni makam araçlarına tepki gösteren Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, söz konusu araçların Almanya Başbakanı Angela Merkel'de bile olmadığını belirterek, "Tanesi 1.5 milyon dolar olan bu araçlardan Merkel'de yok! 'Biz yapıyoruz, Türkler biniyor' diye tabii ki kıskanırlar" diye yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı Muratoğlu, Saray'da bulunan makam araçlarının sadece motorlu taşıtlar vergisiyle küçük bir ülkenin doyacağını belirtti.

Muratoğlu'nun 'İtibarımızı 4 yeni Mercedes kurtardı!' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ülke bütçesi borca gömülmüş olunca, gözüme batıyor her harcama… Haliyle endişeleniyorum. Bu ülkenin de bir itibarı var sonuçta!

Ya bütçeyi yedik bitirdik, ülke borç içinde yüzüyor diye lüks harcamalarımızı kesersek? İtibardan tasarruf edersek? Uluslararası arena da çok zor duruma düşersek? Boşuna endişelenmişim, harcamalar tam gaz devam ediyor.

Neyse ki ülkemizin saygınlığını düşünenler var. Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine Almanya'dan Ankara'ya dört adet yeni Mercedes S 600 Maybach ultra güvenlikli araç gönderildiğini öğrenince rahatladım.

Almanya bizi kıskanıyor dedikleri de tam olarak bu! Tanesi 1.5 milyon dolar olan bu araçlardan Merkel'de yok! ‘Biz yapıyoruz, Türkler biniyor’ diye tabii ki kıskanırlar!

Saray yapımından tutun da araç alımına kadar hiçbir şeyde tasarruf edilmiyor. Hatta araçlarla bildiğin kervan düzülüyor. Sayısı 300 mü, 350 mi? O kadar araçla başka ne yapılır ki? Sadece motorlu taşıtlar vergisi ile küçük bir ülke doyar!.."
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